Atentado em Estocolmo. Suspeito confessou ato terrorista

O advogado indicou que “Akilov reconhece ter cometido um ato terrorista e aceita ser colocado em prisão preventiva”. Apesar de estar presente na audiência, a France Presse indica que Rakhmat Akilov nada disse perante o juiz.



A audiência no tribunal de Estocolmo decorreu sob forte vigilância policial. O suspeito entrou escoltado e os acessos ao tribunal tinham sido encerrados, estando vigiados por agentes fortemente armados.



O ataque da passada sexta-feira no centro de Estocolmo provocou quatro mortos e 15 feridos. Um camião atropelou várias pessoas numa das principais ruas pedestres da capital sueca, antes de chocar contra a montra de um centro comercial. Entre as vítimas mortais estão dois suecos, um britânico e um belga.

O homem tinha sido detido ainda na sexta-feira. Rakhmat Akilov tem 39 anos e é de nacionalidade usbeque. A imprensa sueca tinha já noticiado que Akilov mostrara simpatia pelo autoproclamado Estado Islâmico.O suspeito chegou à Suécia em 2014, na sequência de um pedido de asilo. A candidatura foi rejeitada em junho de 2016, tendo a agência decidido a sua expulsão do país. As autoridades indicaram que lhe foi dado um prazo para sair voluntariamente do país no passado mês de dezembro.