", avançou em comunicado o Comité de Investigação, responsável pelas principais investigações no país.

A 22 de março, homens armados entraram na sala de concertos Crocus City Hall, perto de Moscovo, abriram fogo contra a multidão e incendiaram o edifício. Pelo menos 144 pessoas morreram e 360 ficaram feridas no ataque, que foi reivindicado pelo Estado Islâmico.



Foram detidos 12 suspeitos, incluindo os quatro alegados atacantes, originários do Tajiquistão, uma antiga república soviética da Ásia Central.Segundo os dados recuperados dos telemóveis, "na manhã de 24 de fevereiro de 2024", o segundo aniversário do início da ofensiva russa na Ucrânia,"O arguido confirmou tudo isto nas suas declarações", lê-se no comunicado de imprensa.Além disso, ", tendo como pano de fundo edifícios destruídos", continua o comunicado, sem dar mais pormenores.", refere o comunicado, utilizando o eufemismo imposto pelo Kremlin para descrever a ofensiva na Ucrânia.O Comité de Investigação sublinha que levou a cabo investigações sobre o possível envolvimento de "" ao Crocus City Hall.

O Kremlin admitiu que "islamitas radicais" estavam por detrás do ataque, denunciando o envolvimento ucraniano coordenado pelo Ocidente.