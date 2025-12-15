Atentado em Sydney motivado "por ideologia do Estado Islâmico - Primeiro-ministro

Anthony Albanese declarou que o ataque a uma multidão que comemorava a festa judaica do Hanukkah numa praia de Sydney parece ter sido "motivado pela ideologia" do grupo "Estado Islâmico".

Um pai e o seu filho dispararam pelo menos 40 vezes, durante cerca de dez minutos, na noite de domingo, causando pelo menos 15 mortos e mais de 40 feridos naquela cidade australiana.