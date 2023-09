Atentado suicida no centro da Somália faz dezenas de mortos e feridos

"Encontrámos os corpos de 15 pessoas, a maioria civis que se encontravam nas proximidades", adiantou à Associated Press Abdifatah Mohamed Yusuf, diretor-geral do Ministério da Gestão Humanitária e das Catástrofes do Estado somali de Hirshabelle.



Segundo o mesmo responsável, "20 dos feridos foram internados em hospitais de Beledweyne". Outras duas dezenas de pessoas "estão em estado crítico, o que levou a um pedido de transporte aéreo para Mogadíscio para tratamento médico avançado".Beledweyne é a principal cidade da região de Hiran, palco da ofensiva das tropas do Governo somali contra os militantes do grupo extremista islâmico al-Shabab.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram a cabina de camião em chamas junto ao posto de controlo visado pelo ataque deste sábado.





The people of Beledweyne and Somalia will not be deterred by cowardly attacks on civilians. It is the actions of a detestable and vile group on its last days. We condemn it in the strongest possible terms. May Allah heal the wounded, and be Merciful to the dead. pic.twitter.com/BbQUmxKiEF