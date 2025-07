Foto: Chris J. Ratcliffe - Reuters

Durante o dia de hoje há vários momentos programados para assinalar a data, entre eles uma cerimónia nacional na catedral de São Paulo.



No dia 7 de junho de 2005 quatro radicais islâmicos inspirados pela Al Qaeda cometeram um atentado suicida em três linhas do metro e um autocarro no centro de Londres.



Mataram 52 pessoas e mais de 100 ficaram feridas.