Aterros dos Estados Unidos entupidos com plástico reciclado





Outra situação é a de grandes quantidades de produtos estarem a ser classificados como recicláveis e na verdade não o serem.



Estas descobertas vão ao encontro dos resultados obtidos no ano passado, após a realização de uma investigação do jornal The Guardian.



O relatório dá conta de um grande mercado de reciclagem para as garrafas plásticas rotuladas com os números um e dois. Contudo, o mesmo já não acontece com os plásticos classificados entre os números três e sete, conhecidos como “mistos”.



Embora sejam muitas das vezes vendidos ao público como material reciclável, dificilmente são reaproveitados, seguindo diretamente para os aterros sanitários.



"Este relatório mostra que uma das melhores coisas a fazer para salvar a reciclagem é parar de alegar que tudo é reciclável", disse John Hocevar, diretor da Campanha Oceans do Greenpeace. "Temos que conversar com as empresas para não produzirem tanto plástico descartável e que este acabe no oceano ".



O objetivo da investigação “não era matar a reciclagem, mas sim mostrar quais os produtos que são recicláveis e quais não o são”, referiu Jan Dell líder da equipa de pesquisa do Greenpeace.

A publicidade feita em torno de produtos considerados recicláveis, mas que na verdade não o são, viola os princípios das Guias Verdes da Comissão Federal de Comércio, segundo os quais “os profissionais de marketing devem garantir que todas as interpretações razoáveis de suas alegações sejam verdadeiras, não enganosas".



Kelly Cramer, que reúne os esforços da organização para criar um sistema de rotulagem para produtos, referiu que a organização está a aconselhar os consumidores a "verificar localmente" se as embalagens são efetivamente recicláveis.



