Atirador neutralizado. Cinco mortos num tiroteio em Nova Iorque

Pelo menos quatro pessoas foram mortas por um atirador em Nova Iorque, sendo uma das vítimas um agente da polícia que estava de folga e acabou por morrer depois de ser baleado ao tentar controlar a situação.





A polícia não divulgou detalhes do tiroteio, mas uma fonte ligada às forças de segurança explicava à Reuters nos momentos que se seguiram ao tiroteio que pelo menos um agente do Departamento de Polícia de Nova Iorque e dois civis haviam sido atingidos por disparos e que o suspeito se terá suicidado.







Serão no entanto, segundo o último balanço, cinco o número de vítimas mortais deste incidente, incuindo o atirador.





O jornal New York Post, citando fontes policiais, acrescenta que um atirador com colete à prova de balas e uma arma automática semelhante a uma AR tinha disparado dentro do arranha-céus da Park Avenue, ferindo um agente da polícia e um transeunte.



Segundo o Post, o atirador barricou-se de seguida dentro da torre de escritórios, possivelmente no 32.º andar. A comissária da polícia de Nova Iorque, Jessica Disch, escrevia pouco depois na rede social X: “Neste momento, a cena foi contida e o atirador solitário foi neutralizado”.





O atirador foi identificado como um homem de 27 anos de Las Vegas, de acordo com a CNN, que cita várias fontes da polícia. A CNN partilhou uma foto do suspeito a entrar no edifício armado com uma espingarda automática ou semi-automática.



De acordo com as primeiras investigações sobre o suspeito, foi revelado que o seu histórico não contém um historial de crime a assinalar.





O arranha-céus na 345 Park Avenue alberga várias empresas financeiras, incluindo a Blackstone, o maior fundo financeiro do mundo, bem como a KPMG e o Deutsche Bank, juntamente com a sede da NFL e o Consulado Geral da Irlanda.