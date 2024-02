Atividades na praia, desfiles e concursos de máscaras marcam Carnaval na Venezuela

"Deixámos a azáfama da capital e vamos para Carupano [530 quilómetros a leste de Caracas], para um dos carnavais mais famosos da Venezuela, que inclui um desfile de diabos dançantes ao som de tambores", explicou à Lusa o lusodescendente Marcos de Andrade.

Acompanhado pela mulher e duas crianças, de cinco e três anos de idade, Marcos quer testemunhar a reação dos filhos ao ver o Diabo Luís, personagem clássica com o corpo pintado a preto e vermelho e que com um tridente toca as pessoas a pedir dinheiro.

"Quero ver também como reagem ao ver os jovens indígenas que dançam ao som do tambor, em particular o Hurtado que é considerado património cultural do país", explicou.

A caminho de Mérida, 660 quilómetros a sudoeste da capital, Ermelinda Vasconcelos aproveitou o Carnaval para "esquecer as tensões diárias, a política, a crise e recarregar energias".

Acompanhada pelo filho, a nora e um neto, Ermelinda vai ver, pela primeira vez, o "Carnaval Taurino de América" durante o festival cultural Feria del Sol.

"Antes da pandemia fomos até El Callao [840 quilómetros a sudoeste de Caracas]. Fiquei encantada com a extravagância dos trajes de rendas coloridas, túnicas de cores vivas, e saias largas, que dançavam o `calipso` [ritmo típico]", explicou.

Vários portugueses explicaram à Lusa que vão visitar as mais de 60 praias de La Guaira, 30 quilómetros a norte de Caracas, onde estão programadas atividades para turistas.

Apesar da grande saída de pessoas, em Caracas vão decorrer nestes dias vários concertos musicais, um desfile de carros alegóricos, de máscaras e trajes tradicionais, no Paseo Los Próceres.

Em várias ruas e praças do município de Chacao, leste da capital, decorre a exposição de 19 peças de arte urbana "Meninas Caracas Gallery", uma adaptação da Galeria Meninas de Madrid, criada pelo artista plástico venezuelano António Azzato, que durante seis anos esteve em Madrid.

Ainda na capital, o Centro Português de Caracas preparou uma programação especial, que inclui um concurso de disfarces para crianças e adultos, uma `piscinada` (brincadeiras de piscina), espetáculos musicais com conhecidos "disc-jockeys", um torneio de dominó, um bingo para angariar dinheiro, e uma `bailoterapia`.

Para Valência, a 160 quilómetros de Caracas, está programada uma festa infantil, concursos de máscaras, colchões insufláveis e atividades de pintura, como desenhos de caras. Para os adultos está também agendada a atividade "Super Hora Loca", momento em que os convidados bailam e se divertem com máscaras ou acessórios vistosos.