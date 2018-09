Ativista angolano Rafael Marques na "shortlist" dos socialistas europeus ao Prémio Sakharov 2018

Lusa05 Set, 2018, 17:42 | Mundo

O grupo dos Socialistas e Democratas, no qual está incluída a delegação do PS, apresentou hoje a sua lista de potenciais candidatos ao Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento, apontando que a decisão sobre o seu candidato final será tomada dentro de uma semana, a 12 de setembro, durante a sessão plenária de "rentrée" do Parlamento Europeu, em Estrasburgo.

A "shortlist" de possíveis candidatos dos Socialistas Europeus inclui, além de Rafael Marques, "ONG que protegem direitos humanos e salvam vidas de migrantes no mar Mediterrâneo", o também jornalista e ativista de direitos humanos Isaak Dawit, preso na Eritreia desde 2001, o turco Selehattin Demirtas, um dos líderes do Partido Democrático dos Povos, detido na Turquia desde novembro de 2016, Nabeel Rajab, defensor dos direitos humanos no Bahrein, e o ativista de direitos humanos Dah Abeid Biram, da Mauritânia, "e outros comprometidos com a luta contra a escravidão moderna".

Na curta apresentação de Rafael Marques, o comunicado dos Socialistas Europeus aponta que o jornalista e ativista dos direitos humanos angolano esteve preso por ter denunciado a corrupção governamental, e enfrenta atualmente um novo julgamento.

A porta-voz dos Socialistas europeus para o Prémio Sakharov, Elena Valenciano, admitiu que, embora os seis potenciais candidatos sejam todos merecedores do galardão, a proposta de atribuir o Prémio Sakharov 2018 às ONG que se dedicam a salvar vidas no Mediterrâneo recebeu até agora um apoio maioritário no seio da segunda maior família política europeia.

Os três candidatos finalistas ao Prémio Sakharov de 2018 serão votados numa reunião conjunta das comissões parlamentares de Negócios Estrangeiros e de Desenvolvimento em 09 de outubro, a decisão da Conferência de Presidentes do PE será tomada no dia 25 do mesmo mês, e a cerimónia de atribuição do galardão está agendada para 12 de dezembro, em Estrasburgo.

Instituído em 1988, o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento foi atribuído em 1999 a Xanana Gusmão (Timor-Leste) e, em 2001, ao bispo Zacarias Kamwenho (Angola).

