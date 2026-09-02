Ativista de Hong Kong Joshua Wong declara-se culpado em julgamento de segurança nacional

O antigo líder estudantil, de 29 anos, - que já está a cumprir uma pena de quatro anos e oito meses por subversão e deveria sair da prisão em 2027 - pode ser condenado a uma pena de prisão perpétua por esta nova acusação, que foi apresentada no ano passado.Hoje, após a leitura da acusação, Wong levantou-se do banco dos réus e disse ao juiz em voz alta: "Confirmo". A sentença será proferida numa outra audiência.O Ministério Público (MP) acusa Wong de conspirar com o também ativista Nathan Law e outros para pedir a países estrangeiros ou instituições, organizações ou indivíduos fora da China que impusessem sanções, bloqueios ou se envolvessem noutras ações hostis contra Hong Kong ou a China.A acusação diz que Wong e Law começaram há anos a fazer `lobbying` internacional para alcançar a autodeterminação e democracia em Hong Kong, ainda antes dos protestos antigovernamentais de 2019.Após a entrada em vigor da lei de segurança nacional, em 2020, Wong continuou a partilhar as publicações de Law nas redes sociais, incluindo reuniões do ativista, exilado no Reino Unido, com políticos estrangeiros, sublinhou o MP.Durante a sessão de hoje, Wong confirmou que concordava com os detalhes lidos pela acusação.Ao surgir no banco dos réus, o ativista levantou a mão num gesto para os apoiantes, sorriu e acenou com a cabeça em agradecimento quando um apoiante gritou: "Força!".O amigo Louis Lee disse que Wong passa o tempo na prisão a ler livros, estudar, aprender a tocar guitarra e fazer exercício, explorando novos passatempos e novas experiências, mas acrescentou que espera ver o ativista em liberdade o mais rapidamente possível."Acredito que ele e eu, ou amigos fora da prisão, faremos o nosso melhor nos nossos respetivos papéis e continuaremos a trabalhar arduamente nas nossas áreas", disse.Em 2012, Wong, na altura ainda um estudante do ensino secundário, ganhou destaque ao liderar protestos contra a introdução de educação patriótica nas escolas de Hong Kong.Wong cofundou um partido político, Demosisto, em 2016, com outros jovens ativistas, incluindo Law, que se tornou o deputado mais jovem da cidade no mesmo ano.O Demosisto dissolveu-se em 2020, quando Pequim impôs a lei de segurança que levou à fuga de alguns ativistas e à detenção de outros, incluindo o antigo magnata dos media Jimmy Lai.Em novembro de 2024, Wong foi condenado a quatro anos e oito meses de prisão por subversão, no maior julgamento alguma vez realizado por ameaça à segurança nacional em Hong Kong.No total, 45 pessoas foram condenadas após organizarem eleições primárias informais em 2020 para selecionar candidatos da oposição para o Conselho Legislativo, o parlamento local.