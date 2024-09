REUTERS/Raneen Sawafta

Durante um protesto em Beita, na Cisjordânia, contra a criação de mais colonatos na região, as forças de defesa de Israel atingiram uma mulher de nacionalidade turca e americana.



A morte foi confirmada pelas autoridades dos dois países e as Nações Unidas atribuem o ataque ao exército de Israel.



Mais pormenores com a jornalista Camila Vidal.