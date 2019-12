Ruslan Shaveddinox foi levado para um avião em direção a Novaya Zemlya, no Ártico,De acordo com Alexei Navalny,, embora os recrutas possam ter acesso aos seus telemóveis, desde que estes não tenham acesso à internet.

Segundo Navalny, o ativista russo tinha uma justificação médica que lhe permitia estar isento do serviço militar.

O líder da oposição russa acusou as autoridades de terem raptado o ativista, declarando que este estava isento de serviço militar., e tem uma duração de 12 meses.Citado pela BBC,, uma vez que a recruta foi feita de acordo com os resultados de um exame médico.Alexei Navalny teve conhecimento do caso depois de Shaveddinox ter pedido emprestado um telemóvel para entrar em contacto com o líder da oposição russa e o avisar de que tinha sido levado para a base do Regimento de Mísseis Antiaéreos, em Novaya Zemlya.

O ativista está, alegadamente, sob supervisão de um homem designado para o acompanhar pata qualquer lugar para onde vá, contou Navalny à agencia de notícias russa Itar-Tass.





Ruslan Shaveddinox é apresentador do canal de YouTube Navalny Live. Trabalhou como assessor de imprensa na campanha de Navalny, quando este se candidatou à presidência, no ano passado.