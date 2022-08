Ativistas angolanos apresentam ação contra Governo no Tribunal Supremo

O grupo, encabeçado pelo luso-angolano Luaty Beirão, considera que está a ser dado um tratamento desigual na comunicação social aos diferentes partidos políticos.Luaty Beirão refere que as eleições legislativas, marcadas para 24 de agosto, não vão acontecer num quadro democrático e de liberdade.Este grupo recorreu ao Tribunal Supremo porque considera que a lei não está a ser cumprida e que a comunicação social do Estado está a fazer uma cobertura tendenciosa da campanha eleitoral no país.