Mundo
Guerra na Ucrânia
Ativos russos congelados podem ser solução para "reparar" Ucrânia
A União Europeia acredita que uma das formas de financiar as reparações na Ucrânia é através dos ativos russos congelados. Uma opção está a ser trabalhada pelos Estados-membros.
A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, enuncia três opções: captação de recursos no mercado de capitais, um acordo intergovernamental para a angariação de fundos pelos Estados-membros ou o uso de ativos russos congelados.Mas neste caso o dinheiro russo teria, depois, de ser devolvido.
A União Europeia defende um empréstimo de 140 mil milhões de euros para reparações de guerra à Ucrânia.