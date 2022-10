Atleta sem hijab. Elnaz Rekabi recebida no Irão como "heroína"

This is how Iranians are welcoming #ElnazRekabi at 3:45 am in Tehran.



Khamenei once announced that for Iranian female athletes hijab is more important than medals.

By refusing forced hijab Elnaz humiliated Khamenei. #مهسا_امینی #الناز_رکابی

pic.twitter.com/CLOOhJ1Z1P — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) October 19, 2022

Na terça-feira, a atleta iraniana deixou uma mensagem através do Instagram a garantir que não estava desaparecida e que competiu sem“involuntariamente”. À chegada ao aeroporto, recebida por multidões, Rekabi voltou a explicar aos jornalistas presentes que quando foi chamada para competir se esqueceu de colocar o véu na cabeça., afirmou numa história do Instagram.Após usar o véu tradicional muçulmano que cobre a cabeça e os ombros nas primeiras eliminatórias do campeonato, Rekabi, de 33 anos, competiu de cabelo solto na final, que decorreu no domingo, na capital sul-coreana, Seul. Na altura, o gesto da atleta foi visto como uma demonstração de apoio às mulheres iranianas que protestam há um mês contra a obrigatoriedade do uso doapós a morte de Mahsa Amini.Depois da polémica competição, começaram rumores e preocupações sobre o paredeiro da atleta – dada como desaparecida até terça-feira. O serviço da BBC em farsi disse que as autoridades iranianas tinham confiscado o telemóvel e o passaporte de Rekabi, citando fontes não identificadas. Também citando fontes não identificadas, o portal noticioso IranWire, fundado pelo jornalista iraniano-canadiano Maziar Bahari, disse que à chegada a atleta iria ser transferida de imediato para a prisão de Evin, onde são encarcerados presos políticos.O Governo de Teerão negou logo que Elnaz Rekabi tivesse sido detida e obrigada a regressar ao Irão e, horas depois,À comunicação social, a atleta repetiu a sua justificação., disse.Rekabi lamentou as “reações extremas" ao vídeo da sua aparição com um rabo de cavalo e admitiu ter se sentido “stressada e tensa"., continuou, negando ainda que tenha estado sem conseguir contactar a sua família e amigos após a competição., afirmou.

Contudo, muitas autoridades dizem-se céticas quanto às justificações de Rekabi e suspeitam que as tenha dado sob coação.





A Federação Internacional de Escalada Desportiva (IFSC) disse à BBC que estava em contacto com a atleta e a Federação Iraniana de Escalada e a tentar "estabelecer os factos".



“É importante enfatizar que a segurança dos atletas é primordial para nós e apoiamos todos os esforços para manter um membro valioso da nossa comunidade seguro nesta situação”, acrescentou. "O IFSC apoia totalmente os direitos dos atletas, as suas escolhas e a expressão da liberdade de expressão".



O Irão tem sido palco de protestos contra as leis do uso do hijab e os líderes clericais. As mulheres iranianas são obrigadas a cobrir os cabelos com um lenço na cabeça e os braços e as pernas com roupas largas. O mesmo se aplica a atletas do sexo feminino quando estão em representação do país em competições.