"Atmosfera cordial". Negociações entre Irão e Estados Unidos continuam na próxima semana

(em atualização)







Foi um encontro raro entre dois inimigos de várias décadas. Sem relações diplomáticas desde 1980, na sequência de crise de reféns, Teerão e Washington iniciaram este sábado conversações para alcançar um novo acordo sobre o programa nuclear iraniano, depois de Trump ter abandonado o anterior, em maio de 2018.







Tal como nesse entendimento, firmado há dez anos, também neste caso as conversações foram facilitadas pela mediação da diplomacia de Omã.



Este sábado, em Muscat, o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, e o enviado do presidente norte-americano, Steve Witkoff, estiveram envolvidos nas discussões para "lançar um processo de diálogo e negociação com o objetivo comum de chegar a um acordo justo e vinculativo".







De acordo com um comunicado do Ministério iraniano dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi e Steve Witkoff "concordaram em continuar as discussões na próxima semana", sem especificar dia ou local.



O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão afirmou mesmo que as diplomacias iraniana e norte-americana estão "muito próximas" de chegar a um acordo sobre o conteúdo das negociações.



Em comunicado, Teerão adianta que os dois responsáveis conversaram diretamente por "alguns minutos". Na antecâmara da reunião, Donald Trump tinha anunciado negociações "diretas" com Teerão, que por sua vez tinha mostrado disponibilidade apenas para negociações indiretas.