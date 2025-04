Irão ameaça expulsar inspetores da AIEA e Washington alerta para "escalada"

The continuation of external threats and Iran being in astate of #military_attack may lead to deterrent measures, including#expulsion_of_inspectors from IAEA and cessation of cooperation. Transfer of#enriched_materials to secure locations may also be considered. — علی شمخانی (@alishamkhani_ir) April 10, 2025

Negociações arrancam no sábado

Desde que Trump saiu do acordo, em maio de 2018, a República Islâmica ultrapassou largamente os limites acordados no seu programa de enriquecimento de urânio, segundo a AIEA, e Trump restabeleceu as sanções.

c/agêcias

, disse Ali Shamkhani, conselheiro do ayatollah Ali Khamenei, numa publicação na rede social X.Shamkhani acrescentou que também poderão considerar a “transferência de material enriquecido para locais seguros” no Irão.A ameaça surge depois de o presidente norte-americano ter voltado a sugerir que os EUA atacarão o Irão se não for possível chegar a um novo acordo sobre o programa nuclear iraniano."A ameaça de tal ação é, obviamente, inconsistente com as alegações do Irão de energia nuclear pacífica", disse a porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Tammy Bruce, aos jornalistas, esta quinta-feira. "Além disso, expulsar os inspetores da AIEA do Irão seria uma escalada e um erro de cálculo por parte do Irão", acrescentou.O clima de tensão entre os dois países aumentou desde que Donald Trump tomou posse como presidente do Estados Unidos, em janeiro deste anoTrump tenta, agora, reativar este acordo com novos termos. Diplomatas iranianos e norte-americanos visitarão o Omã no sábado para iniciar as negociações sobre o programa nuclear de Teerão.Enquanto os EUA insistem que as negociações com Teerão serão diretas, o Irão tem reiterado a sua política de não se envolver em negociações diretas com os Estados Unidos enquanto estiver sob a sua campanha de pressão máxima e ameaças militares.No final de março, o presidente norte-americano ameaçou mesmo com “bombardeamentos nunca antes vistos” na ausência de um novo acordo nuclear.Por sua vez, o ayatollah Ali Khamenei garantiu uma "resposta firme" por parte de Teerão caso o país seja alvo de um ataque.