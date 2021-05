Ator e humorista brasileiro Paulo Gustavo morre aos 42 anos

No domingo passado, o comediante, internado desde 13 de março, sofreu uma embolia pulmonar e, nesta terça-feira, os médicos informaram que o estado de saúde "era irreversível".Com uma trajetória de sucesso no teatro, na televisão e no cinema do Brasil, Paulo Gustavo Amaral Monteiro de Barros começou a ganhar visibilidade, aos 26 anos, em 2004, ao participar no elenco da peça "Surto", na qual interpretou, pela primeira vez, a famosa personagem "Dona Hermínia", que se tornou num marco na carreira e foi inspirada na mãe do ator.Dois anos depois, deu-se a estreia nos palcos de "Minha mãe é uma peça", um êxito no teatro e adaptada ao cinema em 2013.Os três filmes de "Minha mãe é uma peça" venderam, no total, mais de 26 milhões de bilhetes no cinema entre 2013 e 2020, de acordo com a imprensa brasileira.A sequela "Minha mãe é uma peça 3" tornou-se no maior êxito de bilheteira da história do cinema brasileiro, ao arrecadar 143,9 milhões de reais (21,9 milhões de euros).





Rasgados elogios







Nascido em Niteroi, na área metropolitana do Rio de Janeiro, o ator destacou-se ainda nos filmes "Minha Vida em Marte" (2018) e "Os Homens São de Marte... e é para lá que eu vou" (2014).Vários artistas brasileiros lamentaram a morte do ator, como o músico Caetano Veloso que, numa mensagem na rede social Instagram, referiu a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) sobre a covid-19 no Senado brasileiro.", escreveu.", concluiu Caetano Veloso.Também a cantora Daniela Mercury usou as redes sociais para destacar a luta de Paulo Gustavo "pelos direitos humanos" e salientar o "ser humano e artista maravilhoso".

Paulo Gustavo deixou dois filhos menores que teve, num processo de barriga de aluguer, com o marido, o médico Thales Bretas.