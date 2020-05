Atriz e política Regina Duarte minimiza ditadura brasileira

", disse Regina Duarte, de 73 anos, em entrevista à CNN Brasil, na quinta-feira.A secretária falava sobre ter aceite integrar o governo do presidente Jair Bolsonaro, que considera "heróis" alguns dos envolvidos em casos de prisão e tortura na ditadura militar, como o coronel Brilhante Ustra.", reforçou a atriz.A secretária tem sido alvo de várias críticas por não se ter pronunciado publicamente sobre a morte, nos últimos meses, de vários escritores e artistas brasileiros, como o cantor Moraes Moreira, o escritor Luiz Alfredo Garcia-Roza, ou o compositor Aldir Blanc, que morreu na segunda-feira devido à covid-19.Regina Duarte afirmou que não fez manifestações públicas por ter optado por "mandar uma mensagem como secretária para as famílias", porque, caso contrário, "a secretaria viraria um obituário"."Mas se isso é importante para as pessoas, eu posso ter no "site" da secretaria o obituário, a biografia. (...) Pode ser que eu esteja a errar, vou me corrigir, não fiz por mal, peço desculpas, lamentei com as famílias", justificou.Sobre as especulações, que têm surgido nas últimas semanas, sobre uma possível saída de Regina Duarte do governo, a secretária sublinhou a vontade de continuar e garantiu existir um "bom ambiente" entre si e o chefe de Estado brasileiro."Demissão, não. As pessoas têm uma certa ansiedade em ver-me fora. Demissão, exoneração é algo que está sempre a acontecer. Em nenhum momento [falou de demissão com Bolsonaro], estava um ambiente súper bom, ele [Jair Bolsonaro] está sempre alegre e rindo", afirmou Regina, horas depois de se ter reunido com o Presidente.", reforçou.





Irritação em direto







Ao ser confrontada com um vídeo da atriz Maitê Proença, que exigiu à secretária mais medidas de apoio aos artistas durante a epidemia da covid-19 e uma conversa com a classe artística, Regina Duarte interrompeu a entrevista, visivelmente irritada.Apesar do vídeo ser datado de quinta-feira, a secretária entendeu que as declarações de Proença eram antigas, recusou ouvir e pôs fim à participação na entrevista.", concluiu Regina Duarte.