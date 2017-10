Atriz que denunciou violação de Harvey Weinstein é acusada de posse de droga

RTP31 Out, 2017, 16:36 | Mundo

Rose McGowan tem sido das vozes que mais se ouvem contra o produtor de Hollywood.



“Estão a tentar silenciar-me?”, questionou a atriz na rede social Twitter, relativamente ao mandato de captura que agora surge, depois de reforçar a sua posição contra o produtor de Hollywood.





Are they trying to silence me? There is a warrant out for my arrest in Virginia. What a load of HORSESHIT. — rose mcgowan (@rosemcgowan) 30 de outubro de 2017

It's not a coincidence that Rose McGowan and Corey Feldman have both had this happen to them after speaking out against Hollywood predators. https://t.co/Icsy8MVUP0 — Laura Loomer (@LauraLoomer) 31 de outubro de 2017

It's a beautiful thing to watch @Corey_Feldman put Matt Lauer in his place, reminding him that he's the victim here pic.twitter.com/F9KklPxs7V — Yellow Red Sparks (@yellowredsparks) 30 de outubro de 2017

O porta-voz do Departamento da Polícia do Aeroporto Metropolitano de Washington, Rob Yingling, explica que “os bens pessoais que pertenciam a Rose McGowan relativamente ao voo que realizou no dia 20 de janeiro deram positivo para narcóticos”.Após o sucedido tentaram contactar a atriz para aparecer no tribunal da Virgínia para responder ao crime, sendo emitido um mandato judicial pela posse de substâncias ilícitas. A atriz encontra-se no banco nacional de dados para aplicação da lei.A jornalista americana Laura Loomer publicou no Twitter que “não é coincidência que Rose McGowan e Corey Feldman estejam os dois nesta situação depois de falarem contra os predadores de Hollywood”.Corey Feldman tem vindo a recordar que foi vítima de abusos sexuais por parte de pessoas da indústria de Hollywood quando era criança e que só não revela os nomes porque receia repercussões. Afirma ainda que o problema centra-se no facto de as estrelas infantis estarem rodeadas maioritariamente de adultos, facilitando a aproximação de pessoas que têm segundas intenções.O ator esteve no “Today Show” no início da semana e aproveitou para falar da realização de um filme sobre o abuso sexual que sofreu enquanto criança.“É só a ponta do iceberg” no que diz respeito a executivos de Hollywood relacionados com abusos sexuais, afirma Feldman.Os irmãos Weinstein criaram a Miramax em 1979. Foi adquirida em 1993 pela Walt Disney Company, mas a responsabilidade continuou nos irmãos. Até 2005 ganharam cerca de vinte Óscares. No início do mês de outubro, o fundador e membro dirigente foi despedido devido às acusações sexuais que enfrenta.