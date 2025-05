Atropelamento de Liverpool. Condutor estava sob efeito de drogas

Testemunhas afirmaram que ele parecia "agitado" e "sob um forte estado emocional".

O homem, um habitante local de 53 anos, permanece sob custódia policial tendo sido acusado de "tentativa de homicídio" e de "condução sob o efeito de drogas".

O atropelamento feriu 65 pessoas, 47 das quais tiveram de ser hospitalizadas, incluindo quatro crianças. Onze pessoas permanecem internadas, "todas em estado estável e a caminho de se restabelecer", informou a chefe-adjunta da polícia local de Merseyside, Jenny Sims, em conferência de imprensa.







A maioria dos feridos tem "lesões nos membros e não corre risco de vida", reportou ainda Jay Rathore, médico sénior do Royal Liverpool University Hospital, onde a princesa-real Ana visitou os feridos esta terça-feira.







A superintendente-chefe adjunta, Karen Jaundrill, adiantou que o condutor é originário de West Derby, nos subúrbios da cidade de Liverpool e que continuava a ser interrogado.







Imagens captadas a partir de uma loja mostraram o carro a avançar pela multidão de adeptos apenas dois minutos antes de acelerar pela rua.



O vídeo filmou o homem a conduzir lentamente por Dale Street, passando por grupos de fãs incautos - incluindo crianças - antes de virar para a Water Street.



O carro foi então bloqueado por transeuntes furiosos. O condutor fez marcha-atrás e depois acelerou, atingindo os peões dos dois lados da rua, de acordo com vídeos publicados nas redes sociais. Várias pessoas foram atiradas para os lados ou sobre o capot.



Questões de segurança

"Acredita-se que o condutor do Ford Galaxy envolvido neste incidente conseguiu seguir uma ambulância até Water Street depois de o bloqueio ter sido temporariamente suspenso para que a equipa da ambulância pudesse assistir um membro da população que estava a ter um alegado ataque cardíaco", acrescentou.





Jenny Sims elogiou os serviços de emergência, que reagiram rapidamente a uma "situação perigosa" e chegaram ao local em segundos, socorrendo as vítimas. "Não havia informações que sugerissem a ocorrência de um incidente desta natureza e, tal como afirmámos anteriormente, o incidente não está a ser tratado como terrorismo", salientou a chefe-adjunta da polícia de Merseyside.



"Uma investigação exaustiva sobre as circunstâncias exatas do incidente está em curso", vincou.







Atualmente numa visita ao Canadá, o rei Carlos III declarou estar "profundamente chocado" e "triste" com a tragédia.



"É verdadeiramente lamentável que o que deveria ter sido uma celebração tão alegre para tantas pessoas tenha terminado em circunstâncias tão desagradáveis", escreveu o monarca de 76 anos na rede social X.





O príncipe e a princesa de Gales mostraram-se igualmente solidários. William, que é patrono da Associação de Futebol, e a sua mulher, Catarina, disseram numa mensagem pessoal nas redes sociais que "o que deveria ter sido uma celebração alegre acabou em tragédia.





"Os nossos pensamentos estão com os feridos e com os socorristas e serviços de emergência em terra. W&C", acrescentaram.

Solidariedade com vítimas e fãs

O basquetebolista norte-americano LeBron James, acionista do clube, denunciou a "atrocidade". "Os meus sinceros pensamentos estão com todos os afetados pela tragédia no desfile do título", acrescentou.







A Premier League e outros grandes clubes da Premier League inglesa também manifestaram a sua solidariedade.

O Manchester City, quatro vezes campeão que perdeu o título esta época para os Reds, disse que "todos no clube se solidarizam com os afetados pelo terrível incidente durante os festejos do título".







com agências

As imagens do carro a lançar-se em velocidade sobre os fãs do Liverpool FC correu mundo e levantou questões como foi possível ao condutor entrar na rua, que estava fechada ao trânsito.. Na altura, a rua estava cheia de milhares de pessoas a festejar o clube.A hipótese de terrorismo foi para já afastada."Estava em vigor um plano robusto de gestão de tráfego, que incluía uma série de encerramentos de estradas de autoridades locais em todo o percurso e no centro da cidade", referiu a superintendente-chefe adjunta da Polícia de Merseyside. "Isto incluía a Water Street, que estava fechada ao trânsito".O drama, ocorrido pelas seis da tarde em Liverpool, comoveu especialmente o mundo do futebol, com vários jogadores e treinadores ligados ao clube a expressarem a sua solidariedade com as vítimas e com os fãs do Liverpool FC, conhecido comoO capitão da equipa, Virgil van Dijk, afirmou-se "de todo o coração com os feridos e as suas famílias". "Rezo pela rápida recuperação das vítimas. Estamos todos convosco", acrescentou."Estou horrorizado, triste e profundamente chocado", referiu Kenny Dalglish, um lendário antigo treinador do clube (1985-1991 e 2011-2012). "O nosso hino '' nunca foi tão relevante. Toda a família de Liverpool está convosco", acrescentou, dirigindo-se às vítimas e às suas famílias.O alemão Jurgen Klopp, outro antigo treinador (2015-2024) que restaurou o clube à sua antiga glória, garantiu que os seus pensamentos estavam "com todos os afetados por esta tragédia", numa mensagem também acompanhada pelo lema dos'Nunca andarás sozinho'.No Instagram, o icónico ex-capitão dos, Steven Gerrard, publicou uma imagem da cidade com um coração vermelho.Na sua conta X,. Os nossos pensamentos estão com todas as vítimas".O Everton, grande rival local do clube de Merseyside, afirmou que "dará todo o apoio a todos os afetados pela tragédia que atingiu a nossa cidade".O Manchester United disse que os seus "pensamentos estão com a cidade de Liverpool e com o seu clube após o terrível incidente".