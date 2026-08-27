Atropelamento no noroeste de França deixa pelo menos um morto e 12 feridos

O incidente ocorreu por volta das 22:00, hora local, perto de uma paragem de transporte público próxima da estação de comboios de Caen, no oeste da França.

Segundo as primeiras informações, um veículo de cor preta abalroou várias pessoas que se encontravam na área.

A polícia isolou o local enquanto os serviços de emergência prestavam assistência às vítimas.

Segundo meios locais, a maioria dos feridos são estrangeiros, entre os quais cidadãos afegãos, egípcios e bengaleses.

O condutor fugiu do local após o atropelamento e foi detido posteriormente em Ouistreham, localidade cerca de 15 quilómetros a norte de Caen, segundo as mesmas fontes.

O suspeito é um homem de 26 anos, nascido na Rússia, segundo informações de meios de comunicação franceses.

As autoridades estão a investigar as circunstâncias do caso e tentam determinar se o atropelamento foi intencional.

O delegado do Governo de Calvados deslocou-se ao local dos acontecimentos, que permaneceu vedado durante a noite.

Segundo a BFMTV, o incidente poderá ter sido precedido por uma discussão num bar, embora as circunstâncias e a possível ligação com o atropelamento ainda não tenham sido oficialmente estabelecidas.