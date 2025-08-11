Atuação de Israel. Opinião da União Europeia está a mudar mas lentamente

Os socialistas Maria Belo, Margarida Marques, Jamila Madeira e Ricardo Serrão Santos também assinam esta missiva, que acusa Israel de estar a deixar a população palestiniana morrer à fome deliberadamente e, por isso, estar a cometer um "crime de guerra".





A antiga eurodeputada socialista Margarida Marques reconhece, em declarações à Antena 1, que a posição da União Europeia em relação a Israel tem vindo a mudar. Mas lamenta que esta mudança esteja a decorrer a um ritmo demasiado lento.