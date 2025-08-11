Atuação de Israel. Opinião da União Europeia está a mudar mas muito lentamente
Reuters
Mais de 100 antigos eurodeputados, entre eles o ex-alto representante para a diplomacia Josep Borrell, enviaram uma carta à União Europeia, a pedir a suspensão do acordo de associação com Israel.
Os socialistas Maria Belo, Margarida Marques, Jamila Madeira e Ricardo Serrão Santos, também assinam esta missiva, que acusa Israel de estar a deixar a população palestiniana morrer à fome deliberadamente e, por isso, estar a cometer um "crime de guerra".
A antiga eurodeputada socialista Margarida Marques, em declarações à Antena 1, reconhece que a posição da União Europeia, em relação a Israel, tem vindo a mudar.