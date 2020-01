Augusto Santos Silva diz que é necessário apaziguar crise entre EUA e Irão

Os chefes da diplomacia da União Europeia reuniram-se, esta sexta-feira, de urgência em Bruxelas por causa do conflito entre os Estados Unidos e o Irão. Josep Borrel, o Alto Representante para a Política Externa foi encarregado de desenvolver esforços diplomáticos com todas as partes.



No final dessa reunião, o Ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva disse que o pior já passou, mas é necessario continuar a desenvolver esforços para apaziguar a situação no Médio Oriente.