Augusto Santos Silva realça papel da ONU na Venezuela

À margem das comemorações dos 70 anos da NATO, em Washington, Augusto Santos Silva continua a não defender uma intervenção militar externa na Venezuela.



O governante português acredita que a presença das organizações humanitárias vão ajudar a resolver os problemas do país.



Um relatório da Organização Human's Right Watch divulgado na quinta-feira defende a intervenção da ONU na Venezuela.



Esta ação da ONU justifica-se perante o colapso total do sistema de saúde, a falta de medicamentos, as doenças que estão a surgir por falta de vacinação e a escassez de alimentos.



A organização não-governamental diz que compete às Nações Unidas avançar com ajuda.