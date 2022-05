Aumenta a tensão entre Londres e Bruxelas por causa do Protocolo da Irlanda do Norte

Para o governo britânico o Protocolo da Irlanda do Norte tornou-se o maior obstáculo para a formação de um Executivo da Irlanda o Norte, provocando instabilidade na região. Liz Trust diz que a situação atual está a causar uma interrupção no comércio e criou um sistema de duas camadas em que as pessoas na Irlanda do Norte não estão a ser tratadas da mesma forma que todas as outras no Reino Unido.



O Reino Unido quer levantar muitos dos controlos de mercadorias que vão do resto do Reino Unido e de países terceiros para a Irlanda do Norte. Bruxelas já aceitou abrir mão de controlos fitosanitários de 80% dos produtos listados inicialmente, mas recusa abrir mão de mais, uma vez que teme a entrada de produtos que não estejam conforme a legislação europeia. A irlanda do Norte não tem fronteira física com a vizinha República da Irlanda, tem por isso um estatuto especial.



O vice-presidente da Comissão Europeia acaba de dizer que é motivo de séria preocupação que o governo do Reino Unido pretenda embarcar no caminho da ação unilateral. Reafirma, também, que o protocolo é a única forma para manter a paz na Irlanda do Norte, evitando a construção da fronteira física entre as duas Irlandas. Seferovic ameaça, em caso de ação unilateral, retirar as condições essenciais para que a Irlanda do Norte continue a ter acesso ao mercado único de mercadorias.



Boris Johnson assinou este protocolo há dois anos e meio com a Comissão Europeia. Os unionistas apoiantes do PM britânico recusam-se a formar governo, depois do Sinn Féin ter vencido as últimas legislativas o que tem aumentado a pressão sobre o executivo de Londres. Os nacionalistas do Sinn Féin já alertaram Boris Johnson que não deve usar os irlandeses do norte como arma de arremesso com Bruxelas.