Aumenta para 22 o número de mortes devido à dengue em Timor-Leste

Os dados indicam que, desde o início de janeiro e até segunda-feira, o Ministério da Saúde registou um total de 3.501 casos de dengue e 22 mortos devido à doença.

O maior número de vítimas mortais foi registado em Díli, com 12 mortes, seguido de Baucau, leste de Timor-Leste, com duas vítimas mortais.

Os municípios de Aileu, Ainaro, Bobonaro, Ermera, Lautém, Liquiçá, Manufahi e Oecussi registaram uma vítima mortal, cada um.

Segundo o Ministério da Saúde, o maior número de casos da doença foi registado em Díli, com 2.041, seguido de Ermera (296), Liquiçá (205), Baucau (166), Viqueque (161), Covalima (119), Manatuto (109) e Aileu (107).

O Ministério da Saúde está a realizar atividades de fumigação, bem como ações de educação e promoção da saúde sobre a dengue para prevenir o agravamento do surto em todo o território nacional.