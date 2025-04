Aumenta para cinco mortos e mais de 700 feridos em resultado da explosão num porto no Irão

A causa da "forte explosão" neste porto do Irão, que originou um incêndio, é apontada para "um carregamento de um ingrediente químico utilizado para fazer propulsores de mísseis", segundo a agência de notícias Associated Press (AP).

O novo balanço do número de vítimas foi dado por Mehrdad Hasanzadeh, funcionário local de gestão de catástrofes, numa entrevista à televisão estatal do Irão, em que indicou cinco mortos e mais de 700 feridos.

Um anterior balanço apontava para quatro mortos e mais de 500 feridos.

De acordo com a agência AP, a explosão no porto de Shahid Rajai aconteceu enquanto o Irão e os Estados Unidos se reuniam hoje em Omã para a terceira ronda de negociações sobre o rápido avanço do programa nuclear de Teerão.

Embora ninguém no Irão tenha sugerido diretamente que a explosão tenha sido causada por um ataque, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, que liderou as negociações, reconheceu na quarta-feira que "os serviços de segurança estavam em alerta máximo devido a casos passados de tentativas de sabotagem e operações de assassinato concebidas para provocar uma resposta legítima".

O porto de Shahid Rajai, segundo a AP, terá recebido produto químico para combustível de mísseis.

Durante horas, as autoridades iranianas não deram uma explicação clara sobre o que terá provocado a explosão no porto, embora tenham negado que a explosão tivesse alguma coisa a ver com a indústria petrolífera do país.

"É altamente provável que a explosão tenha tido origem num depósito de produtos perigosos e produtos químicos localizado na zona portuária", disse a alfândega do porto de Shahid Rajai, em comunicado.

O primeiro vice-presidente do Irão, Mohamed Reza Aref, ordenou "uma investigação imediata e completa para determinar a causa exata do acidente e a extensão dos danos".

A televisão estatal iraniana mostrou imagens de uma enorme nuvem negra sobre o porto, bem como cenas de pânico na zona, e indicou que a explosão foi tão forte que danificou edifícios e carros na área envolvente, tendo sido ouvida a mais de 10 quilómetros de distância.

As atividades portuárias foram suspensas para que as forças de segurança e de socorro pudessem controlar a situação, segundo as autoridades iranianas.

No Irão, o sábado é o primeiro dia útil da semana.

Shahid Rajai é um porto comercial e industrial em Bandar Abbas, capital da província de Hormozgan, cobrindo uma área superior a 2.400 hectares e com uma capacidade anual para movimentar mais de 88 milhões de toneladas de carga.