Aumentam para 35 os mortos das inundações na Coreia do Sul

De acordo com a agência noticiosa sul-coreana Yonhap, entre os mortos contam-se sete pessoas cujos corpos foram recuperados do interior de um autocarro que ficou preso num túnel subterrâneo na cidade de Osong, situada na província de Chungcheong do Norte.

O túnel, com cerca de 700 metros de comprimento, ficou inundado no sábado, depois de um rio ter rompido os diques devido às fortes cheias causadas pelas chuvas torrenciais.

No total, nove pessoas morreram no interior do túnel, embora se receie que o número de mortos possa aumentar nas próximas horas, uma vez que os trabalhos de busca e salvamento prosseguem, prevendo-se que várias pessoas tenham ficado presas nos seus veículos.

A província de Gyeongsang do Norte é a mais afetada pela situação, com 17 mortos e mais de 2.300 pessoas retiradas devido às chuvas, que provocaram igualmente o encerramento da circulação de cerca de 220 estradas e a supressão de todos os transportes ferroviários.

O primeiro-ministro sul-coreano, Han Duck Soo, prometeu que "as operações de busca e salvamento dos desaparecidos serão aceleradas e apelou às autoridades para que façam todos os esforços para garantir a segurança da população".