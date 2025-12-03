Aumentam para cerca de 480 as mortes no Sri Lanka devido ao ciclone Ditwah
O número de mortos devido às inundações registadas nos últimos dias no Sri Lanka, provocadas pela passagem do ciclone Ditwah, aumentou para cerca de 480, indicaram hoje as autoridades do país.
Aproximadamente 350 pessoas continuam ainda desaparecidas.
Segundo o Centro de Gestão de Desastres do Sri Lanka, as inundações já causaram mais de 1,6 milhões de afetados e danos parciais ou catastróficos em mais de 45.000 habitações.
Cerca de 190.000 pessoas - equivalendo a perto de 51.700 famílias - foram obrigadas a abandonar as suas casas e encontram-se deslocadas em abrigos.
Este é considerado o maior desastre natural no Sri Lanka desde o terramoto e o subsequente tsunami de 2004, que provocou cerca de 35.000 mortes na ilha.
O Presidente do país, Anura Kumara Dissanayake, reconheceu esta terça-feira que se trata de um dos "desastres naturais mais desafiantes da história do país".
No domingo, foi decretado o estado de emergência pública no Sri Lanka.
O Centro de Gestão de Desastres informou ainda que o distrito de Kandy é o mais afetado, com registo de 118 vítimas mortais.
O Departamento de Estado norte-americano anunciou hoje a atribuição de dois milhões de dólares (cerca de 1,71 milhões de euros) em ajuda de emergência para os afetados por esta catástrofe no Sri Lanka.
A entidade estatal norte-americana indicou que recorrerá às capacidades de transporte aéreo do Departamento de Defesa para apoiar os esforços de resposta.
Num comunicado, o organismo anunciou que "representantes do Departamento de Estado estão a trabalhar em estreita colaboração com o governo do Sri Lanka e com organizações de ajuda humanitária para garantir que a assistência é distribuída de forma eficiente e que chega às comunidades mais afetadas pelo desastre".