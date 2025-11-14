Mundo
Guerra no Médio Oriente
Aumentou escalada de violência nos colonatos contra palestinianos
Com o conflito em Gaza em suspenso, o Alto-Comissariado da ONU para os Direitos Humanos alerta para a escalada de violência dos colonos israelitas contra os palestinianos na Cisjordânia, onde o mês passado foi o mais violento da última década.
De acordo com o porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Thameen al-Kheetan, o último mês registou mais ataques de colonos na Cisjordânia (260) do que qualquer outro mês desde 2006.
De acordo com o porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Thameen al-Kheetan, o último mês registou mais ataques de colonos na Cisjordânia (260) do que qualquer outro mês desde 2006.
“Este aumento da violência acontece numa altura em que as autoridades israelitas intensificaram as demolições de casas, as expropriações, as detenções e as restrições à circulação”, sublinhou o porta-voz, numa conferência de imprensa hoje realizada em Genebra, Suíça.
Segundo a mesma fonte, há imagens recentes que documentam colonos a incendiar deliberadamente casas, camiões de entrega e outros alvos.
