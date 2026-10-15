Aumentou para 28 o número de vítimas da queda de um telhado em escola no Paquistão

De acordo com as mesmas fontes, 27 crianças e um professor morreram na sequência da queda do teto e do telhado de uma escola em Peshawar, no norte do Paquistão.

Asim Khan, do hospital Lady Reading, em Peshawar, disse à Agência France Presse que mais de 30 pessoas ficaram feridas no acidente, seis das quais ficaram em estado grave.

O porta-voz dos serviços de emergência de Peshawar, capital da província de Khyber Pakhtunkhwa, Bilal Faizi, já disse que as equipas de resgate estão a realizar operações de remoção dos escombros para alcançar as pessoas que ainda se encontram bloqueadas.

As derrocadas de edifícios são comuns no Paquistão, onde as normas de construção não são cumpridas com rigor.

Muitas estruturas são erguidas com materiais de pouca qualidade, e as normas de segurança são, com frequência, ignoradas para reduzir custos.

Em julho, o telhado de um centro de explicações que estava em construção em Lahore colapsou, matando quatro alunos.