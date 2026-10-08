Aumentou para 30 o número de mortos do ataque russo a Kramatorsk

Anteriormente, o balanço indiciou a morte de 12 pessoas e 14 feridos, sendo que as autoridades locais alertaram sobre a possibilidade de o número total de vítimas aumentar.

Por outro lado, o número de feridos aumentou para 18, segundo a polícia e a Procuradoria-Geral ucraniana.

O governador regional anunciou a suspensão dos transportes públicos em Kramatorsk e na cidade vizinha de Sloviansk, devido ao que disse ser a acentuada deterioração da situação de segurança.

A Procuradoria ucraniana anunciou a abertura de uma investigação preliminar por "crime de guerra".

Brevemente ocupada pelos separatistas pró-Rússia em 2014 antes de ser retomada pelas forças ucranianas, Kramatorsk é um importante centro logístico para o Exército ucraniano na região de Donetsk, epicentro dos combates.

O Exército ucraniano conduz há várias semanas uma contra-ofensiva neste sector da frente de batalha, afirmando ter retomado "vários quilómetros" de território.

O ataque de hoje ocorre um dia depois dos bombardeamentos russos que fizeram 30 mortos em todo o país --- incluindo 22 num único edifício residencial em Pryluky (norte), destruído por um míssil ---, segundo um balanço atualizado divulgado hoje pelo Presidente Volodimir Zelensky.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 2014 anexando a Península da Crimeia e lançou uma ofensiva de grande escala contra todo o país em fevereiro de 2022.