Auriculares da Apple traduzem conversas em cinco idiomas inclusive português

Os AirPods Pro 2 e AirPods 4 emparelhados com os iPhones (telemóveis) compatíveis com a inteligência artificial (IA) da Apple, Apple Intelligence, podem utilizar o tradutor do iPhone para obter traduções em direto entre o inglês, o espanhol, o português, o francês e o alemão.

Os AirPods ouvem o que a outra pessoa está a dizer e esse áudio é enviado para o iPhone, onde os modelos de IA traduzem cada frase no dispositivo e enviam o áudio de volta para os AirPods.

A partir de sexta-feira, os AirPods Pro 3 começam a ser comercializados e os utilizadores também poderão usufruir da atualização.

A tradução apresenta um atraso, o que é normal para este tipo de tecnologia e contém alguns erros, segundo a EFE.

A conversa traduzida nunca é guardada no dispositivo e a ligação à internet é desnecessária para utilizar a ferramenta, desde que o utilizador tenha descarregado os idiomas que pretende utilizar anteriormente.