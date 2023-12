Auscultados seis países-membros. Europeus recetivos à adesão da Ucrânia à União Europeia

Uma sondagem realizada pelo Conselho Europeu das Relações Externas (ECFR) junto de seis Estados-membros da União Europeia e divulgada esta terça-feira revela um apoio considerável à adesão da Ucrânia e, em menor disposição, da Moldávia e de Montenegro, mas também profundas preocupações económicas e de segurança.No entanto, verificou-se uma oposição generalizada à eventual adesão da Turquia. E uma reação marcadamente fria em relação à possibilidade de a Albânia, Geórgia, Kosovo, Macedónia do Norte e Sérvia aderirem à União Europeia.A sondagem revela que o apoio à entrada da Ucrânia é maior na Dinamarca (50 por cento) e na Polónia (47 por cento), com opiniões divididas entre a Roménia (32 por cento a favor e 29 por cento contra), a Alemanha (37 por cento a favor e 39 por cento contra) e a França (29 por cento a favor e 35 por cento contra). A Áustria opôs-se em 52 por cento.Quarenta e cinco por cento dos 6.153 inquiridos receiam que a adesão da Ucrânia tenha um impacto negativo na segurança da União Europeia, contra 25 por cento que consideram que a segurança sairia reforçada. Já 39 por cento consideram que a entrada de Kiev afetaria negativamente a segurança do seu país. Isto apesar de a Comissão Europeia afirmar que adesão é necessária para proteger a segurança e manter controladas as ambições de Vladimir Putin.. Enquanto 43 por cento dos inquiridos na Polónia e 37 por cento na Roménia consideram que teria um impacto a União Europeia positivo na economia da União Europeia, na Dinamarca 54 por cento e 46 por cento na Áustria preveem um custo.

O PIB per capita na Ucrânia é três vezes mais baixo que o da Bulgária, a economia mais pequena a União Europeia.

. A Polónia e a Dinamarca foram os países mais otimistas nessa matéria, com 43 e 35 por cento dos inquiridos a acreditarem que a adesão da Ucrânia teria um impacto positivo.Contudo, na Áustria (42 por cento) e na Alemanha (32 por cento), a opinião mais prevalecente foi a de que a adesão da Ucrânia reduziria o poder político da União Europeia no mundo, enquanto os inquiridos em França e na Roménia se dividiram de forma mais equilibrada.Os inquiridos na Áustria (53 por cento), Alemanha (50 por cento) e França (44 por cento) são os que mais consideram que a UE não deve admitir novos membros.Em contrapartida, na Roménia e na Polónia, 51 e 48 por cento dos inquiridos, respetivamente, consideram que a União Europeia deve alargar-se.Entre os "mais antigos" Estados-membros, a Dinamarca foi pouco diferente, com apenas 37 por cento dos inquiridos a oporem-se a um alargamento imediato., com 51 por cento dos inquiridos nos seis países (Dinamarca, Polónia, Alemanha, Roménia, França e Áustria) a oporem-se à ideia e menos de um em cada cinco inquiridos a apoiar qualquer avanço na adesão da Turquia.Os, com menos de 30 por cento de apoio conjunto à adesão dos oito países.O apoio à adesão foi mais fraco no caso do Kosovo, com 20 por cento a dizer que deveria poder aderir e 37 por cento a dizer que não deveria, da Albânia (24 por cento a favor, 35 por cento contra), da Sérvia (25 por cento a favor, 35 por cento contra) e da Geórgia (25 por cento a favor, 31 por cento contra).A Macedónia do Norte (26 por cento a favor, 27 por cento contra) e a Bósnia e Herzegovina (28 por cento a favor, 29 por cento contra) dividem mais as opiniões, enquanto a Moldávia (30 por cento a favor, 28 por cento contra) e o Montenegro (30 por cento contra 25 por cento) são apoiados na adesão à União Europeia.

À mesa do Conselho Europeu



A Comissão Europeia recomendou no passado mês o início de conversações formais de adesão com a Ucrânia e a Moldova. Os 27 chefes do Governo da União Europeia deverão discutir a proposta numa cimeira em Bruxelas esta semana.No entanto, oe fazer descarrilar os planos da União Europeia para dar um impulso necessário às ambições de Kiev para a adesão.

Dez países vizinhos da União Europeia são candidatos oficiais ou potenciais à adesão ao bloco de 27 países, incluindo sete dos Balcãs Ocidentais.

. Em novembro, a Comissão Europeia apoiou também as negociações de adesão com a Bósnia-Herzegovina - assim que Sarajevo estiver pronta - e recomendou que fosse concedido à Geórgia o estatuto de país candidato.Na segunda-feira, o ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba, afirmou, em Bruxelas, que seria “devastador” para Kiev e para a União Europeia se a cimeira não apoiasse o início das negociações de adesão.

Duarte Valente, correspondente da RTP em Bruxelas

A Ucrânia considera ainda que está em jogo a credibilidade da União Europeia perante o mundo.