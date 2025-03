Austrália aberta a participar em força de manutenção de paz 

"A Austrália está sempre aberta a considerar novas propostas para apoiar a Ucrânia", disse, num comunicado publicado após o encontro, realizado por videoconferência.

Albanese mostrou-se disposto a "considerar quaisquer pedidos para contribuir para um futuro esforço de manutenção de paz" recordando uma tradição de 80 anos de participação em missões de manutenção de paz.

Líderes de cerca de 25 países reuniram-se hoje numa conferência virtual sobre o apoio à Ucrânia e a necessidade de garantias para manter um futuro acordo de paz.

Vários países europeus, incluindo Portugal representado pelo primeiro-ministro português, Luís Montenegro, a Ucrânia, Canadá, Austrália e a Nova Zelândia participaram, bem como a União Europeia e a NATO.

Segundo o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, o grupo decidiu avançar para uma fase operacional, estando agendada uma reunião para a próxima semana em Londres de dirigentes das forças armadas "para estabelecer planos fortes e sólidos para apoiar um acordo de paz e garantir a futura segurança da Ucrânia".

No comunicado final, os participantes concordaram que "acordos de segurança sólidos e credíveis são a melhor forma de garantir que qualquer acordo termine numa paz duradoura".

"Reforçaremos as defesas e as forças armadas da Ucrânia e estaremos prontos a atuar como uma `coligação de interessados` na eventualidade de um acordo de paz, para ajudar a garantir a segurança da Ucrânia em terra, no mar e no céu", afirmam.

O comunicado acrescenta que, na eventualidade de um cessar-fogo, serão necessários "fortes mecanismos de monitorização, para garantir que quaisquer violações de um acordo sejam identificadas e denunciadas".