Austrália. Aborto descriminalizado em quase todo o país

26 Set, 2019, 15:26 / atualizado em 26 Set, 2019, 16:08 | Mundo

A deputada Jenny Leong e Mehreen Faruqi abraçam-se do lado de fora do Parlamento do Estado da Nova Gales do Sul após a aprovação do projeto de descriminalização do aborto nesta quinta-feira, 26 de setembro de 2019. |

Os parlamentares do Estado da Nova Gales do Sul, que abriga Sydney, votaram esta quinta-feira a favor de um projeto de lei que descriminaliza o aborto.







Até então, o "aborto ilegal" estava listado na Lei de Crimes e podia levar à condenação de 10 anos de prisão às mulheres que o fizessem sem autorização de um especialista.







Na verdade, para realizar um "aborto legal" era preciso que um médico concordasse que a saúde física ou mental da mulher estava em sério perigo se a gravidez fosse levada até ao fim.







Sob a nova lei, as mulheres poderão abortar até 22 semanas de gravidez, sem qualquer tipo de justificativo médico. Após 22 semanas, apenas poderão fazê-lo com a assinatura de dois médicos especialistas.





Através desta iniciativa da Nova Gales do Sul, o aborto é agora descriminalizado em quase todo o país, à exceção do Estado do Sul da Austrália, onde as leis de aborto estão atualmente a ser revistas.





“São 119 anos de atraso”

A mudança de lei na Nova Gales do Sul gerou bastante controvérsia e esteve na origem de acesos debates. Grupos religiosos, ativistas antiaborto e alguns parlamentares fizeram ouvir as suas preocupações, nomeadamente sobre o aborto tardio ou a possibilidade de as pessoas usarem o aborto como forma de seleção do sexo da criança.





Mas esta quinta-feira, o projeto foi aplaudido pela Câmara dos Representantes, informou a SBS, filial da CNN.





"Finalmente alcançámos um marco histórico para a Nova Gales do Sul", começou por congratular-se a parlamentar do Partido Trabalhista Jo Haylen. "As mulheres deste Estado não mais terão medo de serem processadas ou aprisionadas quando tomarem decisões sobre as suas vidas e os seus corpos".





"São 119 anos de atraso", concluiu.





A parlamentar dos Verdes Jenny Leong disse que não sabia se devia exprimir a sua indignação por ter demorado tanto tempo, ou se devia celebrar a sua "alegria e felicidade avassaladora”.





Após a decisão, o Planeamento Familiar da Nova Gales do Sul disse, numa publicação no Twitter, que "as mulheres agora terão autonomia sobre os seus corpos e cuidados de saúde".





Também o ex-primeiro ministro Tony Abbott era um forte opositor do projeto.





"O aborto foi finalmente descriminalizado em toda a Austrália ... Ah sim, exceto aqui no Sul da Austrália!", escreveu num tweet a Coligação de Ação para o Aborto na Austrália do Sul. "Parabéns Nova Gales do Sul, agora vamos fazer o mesmo aqui."Contudo, nem todos felicitaram o Parlamento. O arcebispo católico de Sydney, Anthony Fisher, disse que a legislação "pode ser a pior lei aprovada em Nova Gales do Sul nos tempos modernos", definindo-a como “uma derrota para a humanidade", segundo a emissora ABC.Na vizinha Nova Zelândia, um projeto semelhante para descriminalizar o aborto está atualmente a ser discutido no Parlamento.