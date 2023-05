Austrália alivia o custo de vida com nove mil milhões de euros

Os incentivos, que vão ser distribuídos ao longo dos próximos quatro anos e fazem parte do orçamento a ser anunciado na terça-feira pelo governo australiano, visam atenuar o impacto da elevada inflação (7%) que está a atingir o país, segundo um comunicado do ministério das Finanças.

A inflação situa-se muito além da meta definida - de 2% a 3% - pelo banco central da Austrália, que aumentou 11 vezes as taxas de juro desde maio passado, de um mínimo histórico de 0,1% para 3,85%, colocando ainda mais pressão sobre os australianos.

"As pessoas estão sob pressão", afirmou o ministro das Finanças, Jim Chalmers, citado no comunicado, acrescentando que o orçamento vai ajudar "os mais vulneráveis face às pressões do custo de vida", uma vez que "tem em vista o futuro e uma gestão económica responsável".

O pacote orçamental inclui medidas de apoio a cerca de cinco milhões de famílias e um milhão de pequenas empresas, para fazer face às faturas de energia, que, segundo estimativas oficiais divulgadas em outubro, vão aumentar 56% até ao primeiro trimestre de 2024.

Além disso, o fundo vai ser utilizado para adotar medidas como descontos nos preços dos medicamentos e melhorar a eficiência energética.

As medidas juntam-se aos 11,3 mil milhões de dólares australianos (6,9 mil milhões de euros) que o governo de Camberra reservou para, entre outros, aumentar em 15% os salários dos trabalhadores dos lares de idosos.