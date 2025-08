Austrália anuncia compra de 11 fragatas da classe Mogami ao Japão

"Este é claramente o maior acordo de defesa-indústria já celebrado entre o Japão e a Austrália", sublinhou Marles numa conferência de imprensa em Camberra.

Para esta licitação, a MHI competiu com o grupo alemão ThyssenKrupp Marine Systems. Grupos espanhóis e sul-coreanos foram eliminados no início do processo.

Em 2023, a Austrália lançou uma grande reestruturação das suas forças armadas para dotá-las de capacidades de ataque de longo alcance.

As fragatas furtivas da classe Mogami, esperadas pela Austrália até 2030, destinam-se a substituir as fragatas envelhecidas da classe Anzac, que entraram em serviço na década de 1990.

As Mogami têm a capacidade de lançar mísseis de cruzeiro de longo alcance Tomahawk.

"A fragata da classe Mogami é a melhor fragata para a Austrália", afirmou Marles.

"É um navio de nova geração. É furtivo. Dispõe de um sistema de lançamento vertical de 32 células capaz de disparar mísseis de longo alcance", acrescentou.

"A aquisição destas fragatas furtivas tornará a nossa marinha maior e mais letal", congratulou-se.