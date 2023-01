Austrália apoia Timor-Leste e consolida laços bilaterais

"A relação com Timor-Leste, seja como for medida, é uma das mais importantes da Austrália e uma das nossas mais valorizadas. É uma relação entre dois países orgulhosamente independentes. Entre dois parceiros iguais", disse John Feakes, num evento para assinalar o Dia da Austrália, na noite de quinta-feira em Díli.

O responsável da Embaixada da Austrália em Díli recordou o passado histórico que liga os dois países, reafirmando o compromisso com o apoio continuado a Timor-Leste.

"O objetivo geral da Austrália na região é preservar a nossa soberania, da Austrália, de Timor-Leste e da região. Fazemos isso para que cada um de nós, individualmente, e quando apropriado coletivamente, possamos tomar decisões a favor do nosso interesse nacional, livres de coerção. Nada mais nem nada menos que isso", disse.

Recorde-se que a Austrália foi o país que mais apoiou a ocupação indonésia de Timor-Leste, que durou entre 1975 e 1999, sendo dos poucos que reconheceu a anexação do território como província indonésia.

O país manteve igualmente até 2019 uma posição intransigente relativamente às fronteiras marítimas com Timor-Leste, recebendo milhares de milhões de dólares de benefícios de recursos que estão oficialmente em águas timorenses.

Desde o referendo de 30 de agosto de 1999 a Austrália tornou-se um dos maiores doadores do país com extensos programas de cooperação em várias áreas, tendo apoiado em duas ocasiões na estabilização da segurança no país, no âmbito de forças internacionais.

Feakes referiu-se ao dinamismo da relação bilateral, declarou o apoio australiano à adesão de Timor-Leste à Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) e saudou os progressos conseguidos por Timor-Leste nas últimas duas décadas.

Ramos-Horta apela ao realismo

Intervindo na mesma ocasião, o presidente da República timorense, José Ramos-Horta, celebrou os laços entre os dois países, destacando que nenhuma relação de Timor-Leste é mais importante do que com os seus dois vizinhos, Austrália e Indonésia.

"Vamos continuar esta relação no futuro. Seja quem for o Presidente e o Governo terão de ser suficientemente inteligentes para reconhecer que não há dois países mais importantes na região para Timor-Leste, do que a Austrália e a Indonésia", disse.

Quem não entender isso, enfatizou, "pode não estar a servir os melhores interesses" de Timor-Leste, especialmente porque os dois países vizinhos e a sua liderança "mostraram que são nossos amigos e que são vitais na paz, na segurança, no desenvolvimento e na prosperidade de Timor-Leste".

Recordando a sua ligação pessoal e da sua família com a Austrália, que data da 2.ª Guerra Mundial, Ramos-Horta saudou os muitos australianos que vivem em Timor-Leste e os timorenses que vivem na Austrália, sublinhando os extensos programas de cooperação em curso.

"A Austrália tem sido um amigo e voltaram a mostrar isso em 2020 durante a pandemia da covid-19, enviado apoio, médicos, especialistas e vacinas para nos ajudar a responder", afirmou o chefe de Estado.