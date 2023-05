Austrália cancela cimeira dos líderes da Quad devido à ausência de Biden

"A reunião dos dirigentes da Quad não se irá realizar em Sydney na próxima semana", disse Albanese, em conferência de imprensa, sobre esta reunião que estava agendada para 24 de maio.

A decisão ocorre horas depois de a Casa Branca anunciar que Biden irá voltar a Washington no domingo, após participar na cimeira do G7 no Japão, devido às negociações sobre o limite da dívida dos Estados Unidos.

Antes de partir para o Japão, Biden encontrou-se com os líderes do congresso norte-americano para tentar resolver a questão do teto da dívida e evitar um incumprimento inédito dos EUA.

Biden e o líder da Câmara dos Representantes, a câmara baixa do parlamento, o republicano Kevin McCarthy, nomearam emissários para negociar um acordo, algo que McCarthy disse "ser possível" até ao final da semana.

A dívida dos Estados Unidos atingiu em 19 de janeiro 31 biliões de dólares (28,5 biliões de euros), o limite máximo fixado para o Governo contrair empréstimos para se financiar.

Foram adotadas medidas temporárias para continuar a pagar, mas as negociações entre democratas e republicanos permanecem num impasse, com a oposição republicana a recusar aumentar o teto da dívida sem concessões.

O Departamento do Tesouro já tinha apontado a data de 1 de junho como provável para um eventual incumprimento da primeira economia mundial, uma situação inédita.

Atualmente, os republicanos controlam a Câmara dos Representantes e tentam forçar Biden a negociar cortes nos programas sociais como contrapartida para uma suspensão do teto da dívida.