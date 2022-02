Austrália classifica Hamas como organização terrorista

Camberra tinha anteriormente listado as Brigadas al-Qassam do Hamas como um grupo terrorista, mas a nova designação abrange toda a organização.O Hamas, que atualmente controla a Faixa de Gaza, prometeu "libertar" Jerusalém pela força e tem lançado frequentemente ataques a alvos israelitas.", disse a ministra dos Assuntos Internos, Karen Andrews.A designação imporá restrições ao financiamento ou outro apoio ao Hamas, com alguns delitos a incorrerem numa pena de prisão de 25 anos.", disse Andrews.Israel tem mantido um bloqueio na Faixa de Gaza desde 2007, quando o Hamas tomou o poder no enclave.Os EUA há muito que designam o Hamas como um grupo terrorista.

Uma decisão semelhante da União Europeia foi objeto de uma longa batalha judicial, que acabou por resultar no regresso do Hamas à lista de grupos terroristas.