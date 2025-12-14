Austrália. Comunidade internacional condena ataque "anti-semita", várias cidades reforçam segurança

A comunidade internacional está a condenar em uníssono o ataque deste domingo na praia de Bondi, em Sydney, na Austrália.Pelo menos 16 pessoas morreram e dezenas de pessoas ficaram feridas, num ato que as autoridades classificaram de “terrorismo”. Este domingo, o ministro francês dos Negócios Estrangeiros confirmou que uma das vítimas do ataque tinha nacionalidade francesa





O novo balanço das autoridades australianas confirmou 16 vítimas mortais na sequência deste ataque.





Este tipo de ataques “lembra os tempos mais negros da nossa história recente” e “atenta contra a dignidade humana e o respeito pelo outro”.

Reforço de segurança

Em linha com estas cidades, o ministro francês do Interior, Laurent Nuñez, pediu um reforço de segurança em torno de locais de culto judaicos entre os dias 14 e 22 de dezembro.





(com agências)