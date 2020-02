Austrália. Dezenas de coalas encontrados mortos em plantação

Vários coalas morreram e cerca de 80 estão a ser tratados devido a ferimentos causados depois de os seusterem sido destruídos numa plantação de madeira. As árvores de goma azul – importantesde coalas – terem sido colhidos numa plantação.

As mortes acontecem depois de milhares de animais terem sido mortos durantes os incêndios que afetaram a Austrália.

O departamento do meio ambiente do Estado de Victoria declarou que o seu órgão regulador de conservação está a investigar este “incidente muito angustiante” que aconteceu numa plantação de árvores de goma azul, perto da cidade de Portland.A ministra do meio ambiente do Estado de Victoria, Lily D’Ambrosio, afirmou que este acontecimento foi “devastador para a opulação de coalas da região de Porland” e garantiu que iria fazer “tudo o que seja possível para encontrar os autores”, cita o jornal britânico

“As pessoas testemunharam o massacre”

, afirmou o grupo ambientalista Friends of the Earth Australia, segundo a BBC.O mesmo grupo afirmou que “as pessoas aparentemente testemunharam o massacre de muitos coalas mortos” em pilhas de troncos.“Se isto foi causado por ação humana deliberada, esperamos que o regulador de conservação atue rapidamente contra os responsáveis”, afirmou o departamento do meio ambiente, citado por Aljazeera.Helen Oakley, uma moradora do local, foi a primeira a dar o alerta do que se passava na plantação, através de um vídeo publicado na sua conta de Facebook, onde avisa que viu vários coalas mortos., afirma Oakley no vídeo.

A associação Animals Australia, fez uma publicação no Twitter, onde afirma que enviou várias equipas para o local, para que se possam “Salvar o maior número de animais possível”.A associação afirma que, “por lei, as empresas que possuem este tipo de plantações devem contratarde coalas para perceber se eles estão nas árvores, antes de se iniciar a exploração, de forma a que os animais possam ser removidos e realocados com segurança.”.

“Ainda não está claro quem derrubou as árvores”

De acordo com a indústria madeireira, as árvores foram colhidas em novembro e o responsável seguiu todos os protocolos em vigor para a proteção dos animais.De acordo com a Australian Forest Products Association,, cita a BBC.

A mesma associação afirma que apoia “todos aqueles que pedem para que a lei seja aplicada em força neste agressor” e garante que está a investigar o caso.





No caso de se provar que a morte e ferimento destes animais têm mão humana, os responsáveis podem encarar multas bastante pesadas, resultantes das leis criadas para proteger a vida selvagem nativa da Austrália.