Austrália do Sul em confinamento repentino para evitar regresso em força do vírus

Os primeiros surgiram no domingo na cidade de Adelaide, a capital desse Estado australiano.As autoridades de saúde consideram necessárias medidas que interrompam a cadeia de transmissão para que o vírus seja travado “no seu início”.O confinamento na Austrália do Sul começou às 00h00 desta quarta-feira (hora local) e chega poucas semanas depois de o Estado vizinho de Vitória ter atravessado uma segunda onda da pandemia que fez oito centenas de vítimas mortais., segundo as autoridades locais, citadas pela BBC.

Esta semana, a maioria dos Estados australianos encerrou as suas fronteiras aos habitantes da Austrália do Sul.

Huge crowds have already filled shopping centres at Port Pirie. After the State Government announced tough new restrictions to fight a coronavirus cluster in #Adelaide. @abcadelaide @abcnews pic.twitter.com/rAp3tiQpo7 — Gary-Jon Lysaght (@GJLysaght) November 18, 2020

Esta não é a primeira vez que a Austrália responde de forma agressiva a um surto relativamente pequeno. Desde o início da pandemia, foram já vários os Estados desse país da Oceânia que decidiram suspender a economia ou aplicar restrições nas fronteiras para travar o SARS-CoV-2.Quase imediatamente depois de ter sido anunciado o confinamento na Austrália do Sul, começaram a surgir em redes sociais imagens de habitantes a fazerem filas nos supermercados.As autoridades desse Estado já alertaram quedurante o período de quarentena.O governador da Austrália do Sul apelou, entretanto, aos habitantes que “estejam à altura do desafio novamente” perante este segundo e repentino confinamento., declarou Stephen Marshall.“Precisamos de espaço para rastrear contactos e proteger os idosos, os vulneráveis e toda a nossa comunidade”, acrescentou.Já o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, justificou esta quarta-feira o súbito confinamento com “as lições retiradas de surtos anteriores”.

Um quinto dos casos foi importado

Esta quarta-feira, o Estado em questão anunciou dois novos casos de Covid-19 entre 9500 testes realizados.À semelhança do surto que ocorreu no Estado vizinho de Vitória, também o surto na Austrália do Sul teve início num espaço de quarentena dentro de um hotel. A origem levou a que as medidas de segurança neste tipo de espaços, reservados a pessoas suspeitas de portarem o vírus, sejam reavaliadas.Segundo as autoridades,A Austrália encerrou todas as suas fronteiras a viajantes internacionais logo desde março, mas permitiu aos seus cidadãos e residentes permanentes que regressassem a casa, desde que cumprissem uma quarentena de 14 dias num hotel.Cerca deque regressaram ao país.A Austrália, que até ao momento registou 28 mil casos de Covid-19 e 907 mortes pela doença,, depois de o Estado de Vitória ter conseguido combater com o sucesso o vírus.Esse combate exigiu, porém, um confinamento de quatro meses na capital do Estado, Melbourne, onde os habitantes não tinham a liberdade de sair de casa a não ser para fins essenciais e eram obrigados a cumprir um horário de recolhimento obrigatório.