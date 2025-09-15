Austrália e Papua-Nova Guiné assinam pacto de defesa face à crescente influência da China

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, e o seu homólogo da Papua-Nova Guiné, James Marape, deverão assinar o acordo na quarta-feira, um dia após celebrarem os 50 anos da independência da Papua-Nova Guiné em relação à Austrália.

O subsecretário de Estado norte-americano, Christopher Landau, também estará na capital, Port Moresby, para participar nas comemorações.

"É um reforço muito significativo da nossa relação de defesa", disse Albanese à estação pública ABC, antes de viajar para Port Moresby. "Prevê defesa mútua, apoio recíproco e integração das nossas capacidades e forças armadas", acrescentou.

O acordo permitirá que cidadãos dos dois países possam servir em ambas as forças armadas. A Austrália planeia ainda oferecer cidadania australiana como incentivo à adesão de Papua-Nova Guiné às suas forças de defesa, alargando o recrutamento para além dos atuais parceiros da aliança de partilha de inteligência "Five Eyes" (EUA, Reino Unido, Canadá, Nova Zelândia e Austrália).

A Papua-Nova Guiné, com quase 12 milhões de habitantes, é o país mais populoso do Pacífico Sul a seguir à Austrália (27 milhões). Desde 2019, três países insulares do Pacífico mudaram o reconhecimento diplomático de Taipé para Pequim, numa demonstração da crescente influência chinesa na região.

Washington e os seus aliados têm manifestado preocupação com o reforço da presença de Pequim em matéria de segurança, nomeadamente através de programas de formação policial em países como Fiji, Kiribati, Samoa, Ilhas Salomão e Vanuatu.

Austrália e Papua-Nova Guiné assinaram em 2023 um acordo de segurança que ampliou a cooperação na área da defesa e consolidou a posição de Camberra como parceiro de segurança preferencial na região. No entanto, a assinatura foi adiada por seis meses devido à contestação interna ao pacto paralelo assinado com os EUA, que gerou protestos por alegadas ameaças à soberania nacional.

Oliver Nobetau, especialista do grupo de reflexão (`think tank`) Lowy Institute, em Sydney, afirmou que a linguagem do novo acordo será crucial, especialmente se incluir cláusulas sobre exclusividade da parceria com a Austrália. "Se for mencionado que a Austrália é o parceiro de segurança preferencial da Papua-Nova Guiné, isso será uma grande vitória", disse.

Por outro lado, recordou que vários países insulares do Pacífico, incluindo a Papua-Nova Guiné, têm sido firmes na defesa da soberania e resistem a compromissos que excluam parcerias com terceiros.

A assinatura de um tratado semelhante com Vanuatu, prevista para a semana passada, foi adiada devido a receios do Governo local de que o acordo com a Austrália possa comprometer o financiamento de infraestruturas por parte da China.

O novo tratado com a Papua-Nova Guiné substituirá o acordo bilateral de defesa em vigor desde 1977. Segundo o ministro da Defesa australiano, Richard Marles, trata-se de um "acordo transformador". Camberra deverá também aprofundar a cooperação militar com Fiji e Tonga, acrescentou.