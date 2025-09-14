Austrália investe 6,8 mil milhões de euros para construir submarinos nucleares

Um total estimado de 12 mil milhões de dólares australianos (6,8 mil milhões de euros) será investido ao longo de dez anos para renovar e melhorar as capacidades dos estaleiros navais de Henderson, perto de Perth, no estado da Austrália Ocidental, informou o ministro da Defesa, Richard Marles.

Em 2021, a Austrália, o Reino Unido e os Estados Unidos celebraram um acordo tripartido, denominado Aukus, destinado a contrariar a crescente influência da China na Ásia-Pacífico.

Este acordo prevê o fornecimento a Camberra de três a cinco submarinos nucleares de ataque norte-americanos da classe Virginia num prazo de 15 anos, após o qual a Austrália fabricará os seus próprios submarinos em colaboração com o Reino Unido.

Entretanto, como os estaleiros navais nos Estados Unidos já têm dificuldade em fornecer a marinha norte-americana, Washington anunciou em junho uma revisão do Aukus para garantir que o acordo continue em conformidade com os objetivos do Presidente Donald Trump.

"Henderson é um elemento-chave do acordo Aukus", afirmou Marles à emissora australiana Sky News, acrescentando: "Está em causa o que a Austrália deve fazer para aproveitar esta oportunidade estratégica".

Camberra planeia equipar Henderson com docas secas altamente seguras para a manutenção de submarinos nucleares e criar instalações para a construção de barcaças de desembarque e, a longo prazo, fragatas japonesas da classe Mogami, acrescentou o ministro.

Segundo o governante, o custo total do desenvolvimento desses estaleiros navais deve chegar a 25 mil milhões de dólares australianos (14,17 mil milhões de euros).