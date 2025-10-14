Austrália investiga fuga do número de telefone do primeiro-ministro Albanese

O site, com sede nos Estados Unidos, permite o acesso gratuito aos dados e afirma compilar contactos, utilizando inteligência artificial, de redes sociais e portais profissionais.

"Isto é motivo de preocupação e estamos a trabalhar para resolver o problema", disse o vice-primeiro-ministro australiano Richard Marles, acrescentando que o Governo está ciente do incidente e notificou as autoridades competentes.

A líder da oposição australiana Sussan Ley, que afirmou ter tido conhecimento da fuga através dos meios de comunicação social, já solicitou a remoção imediata dos seus dados pessoais do portal.

Não se sabe há quanto tempo os números estão disponíveis online.

Outros políticos, como o chefe do governo de Nova Gales do Sul, Chris Minns, disseram que só tiveram conhecimento da fuga recentemente e manifestaram preocupação com a exposição de informações pessoais.

As autoridades da Austrália não divulgaram o nome do portal norte-americano, mas referiram que a página aceita pedidos para remoção de dados, embora isso não aconteça de forma imediata.