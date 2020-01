Austrália. Nova Gales do Sul declara uma semana de estado de emergência

Tourist Leave Zone – South Coast Bush Fires



Dangerous conditions for holiday makers on the South Coast of NSW this weekend



With the widespread power and communications outages across the South Coast please share this information to as many affected people as possible. #nswrfs pic.twitter.com/JvbwrpC1fe — NSW RFS (@NSWRFS) January 1, 2020

Gladys Berejiklian, chefe de governo do Estado de Nova Gales do Sul, declarou estado de emergência a partir da 8h00 de sexta-feira, 3 de janeiro, e com duração de sete dias, devido às altas temperaturas, ventos fortes e o "risco extremo de incêndio" esperados para o próximo fim-de-semana, avança a BBC , afirmou o comissário adjunto do serviço de combate a incêndios rurais de Nova Gales do Sul, Rob Rogers.É a terceira vez, em dois meses, que o governo de Nova Gales do Sul declara estado de emergência por causa dos incêndios florestais. Segundo as autoridades, pelo menos 381 habitações foram já destruídas pelos incêndios nos estados de Nova Gales do Sul e de Vitória, onde continuam ativos mais de 200 fogos.. As autoridades ordenaram mesmo os turistas a abandonar uma extensa área ao longo da costa e afirmam ser a "maior deslocalização em massa de pessoas" para fora desta região.

Garantindo que a decisão de declarar estado de emergência não foi tomada de "ânimo leve", o governo afirma que quer "ter a certeza" de que são tomadas todas a precauções para "o que pode ser um dia horrível no sábado".



Políticos e ativistas reagem a "crise climática"

Os incêndios na Austrália já queimaram mais de cinco milhões de hectares em todo o país desde setembro, pelo menos 17 pessoas morreram e mais de 1300 casas foram destruídas. As autoridades consideram que é a pior temporada de que há registo e Scott Morrison, primeiro-ministro australiano, já advertiu que a crise pode durar meses.



Entre uma das graves consequências desta crise de incêndios em território australiano está a qualidade do ar que, na capital, Camberra, foi classificada como a pior do mundo no primeiro dia do ano.





As notícias dos incêndios da Austrália chegam a todas as partes do mundo e têm sido vários os políticos, ativistas climáticos e figuras públicas que têm reagido a situação, lembrando a urgência de "emergência climática".



Hillary Clinton, antiga Presidente dos Estados Unidos, alertou para o impacto destes incêndios nas alterações climáticas.



"Com a Austrália em chamas e o Ártico em colapso, é claro que estamos numa emergência climática", disse Clinton,



Também o candidato às eleições presidenciais dos democratas norte-americanos, Bernie Sanders, reagiu afirmando que estas crises como a da Austrália se vão tornar "cada vez mais comuns no mundo todo".



"O que está a acontecer hoje na Austrália vai tornar-se cada vez mais comum no mundo todo se não combatermos urgentemente as mudanças climáticas e transformarmos o nosso sistema energético evitando os combustíveis fósseis. O futuro do planeta está em jogo. Nós temos de agir", alertou.



Greta Thunberg, considerada personalidade do ano 2019 pela revista Times, não ficou indiferente e, entre diversas publicações, partilhou um vídeo com imagens da devastação dos incêndios na Austrália.

Quanto ao governo australiano, as críticas têm sido muitas. A verdade é que o primeiro-ministro admitiu uma ligação entre os incêndios e as mudanças climáticas, mas recusou-se a reverter a sua política favorável à indústria do carvão.